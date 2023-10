Indennizzi per il settore agricolo fermi in cassa: “La Regione Sardegna investe poco e sperpera”

Oristano

La denuncia del Consigliere oristanese Alessandro Solinas, che ha presentato una interrogazione a presidente e assessore

“La Regione Sardegna spende poco e male: non investe dove è necessario investire, mentre dove non dovrebbe spendere addirittura sperpera”. Lo denuncia Alessandro Solinas (M5s), che spiega. “Ieri abbiamo votato il rendiconto della Regione che ci conferma che nelle casse dell’Ente rimangono immobili quasi tre miliardi di euro. Dato che denota un grave immobilismo sotto il punto di vista della capacità di spesa delle risorse, come denunciato anche dalla Corte dei Conti nell’ultima relazione in cui sono stati evidenziati aspetti legati alla difficoltà di programmazione e spendita delle risorse”.

“Così come queste somme, tante altre impegnate durante l’arco della legislatura ancora non sono state erogate e restano congelate. Buona parte riguardano gli indennizzi a favore del settore agricolo che più di tutti soffre per i ritardi nei pagamenti con decine di milioni di euro ancora al palo. Le risorse destinate a svariate misure di sostegno previste nella legge Omnibus 2 a favore dei settori agrumicolo, frutticolo, carcioficolo, orticolo, cerealicolo e apistico ad oggi non risultano essere state erogate. Analoghi ritardi riguardano il pagamento degli indennizzi previsti per il divieto della movimentazione capi e per i maggiori oneri sanitari sostenuti dagli allevatori”.

“Il comma 1 dell’Omnibus 2 ha previsto un sistema di sovvenzioni e disposto a tale fine, per l’anno 2022, la spesa di 20 milioni di euro a sostegno delle imprese dei settori agricoli piegate dalla crisi prima legata alla Pandemia e poi alla crisi internazionale. Mentre ai commi 10 e 12 destina 15 milioni di euro a compensazione dei danni causati dalla diffusione di epizoozie alle imprese zootecniche con allevamento bovino e ovino operanti nel territorio regionale, ai quali si sommano altri 5 milioni per la compensazione delle maggiori spese o dei mancati redditi delle imprese conseguenti al divieto di movimentazione delle diverse specie allevate a seguito di provvedimenti disposti dalle autorità sanitarie e al divieto di commercializzazione”.

Il capogruppo del Movimento 5 stelle Alessandro Solinas ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione e all’assessore dell’Agricoltura sapere se siano a conoscenza della mancata erogazione degli indennizzi previsti dalla Legge regionale 12 dicembre 2022 e quali misure intendano mettere in campo al fine di accelerare l’iter di erogazione delle risorse.

“È necessario intervenire immediatamente”, conclude, “per consentire alle imprese agricole sarde di ottenere un aiuto per contrastare la grave crisi e avere gambe più forti per affrontare questa tempesta economica”.

Venerdì, 27 ottobre 2023