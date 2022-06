Gli accertamenti, concentrati sul periodo 2015–2019, dovevano verificare l’esistenza dei requisiti previsti dal protocollo. Dall’analisi dei documenti che attestavano la tracciabilità del pescato fino alla consegna ai venditori al dettaglio, si è scoperto che molti pescatori che avevano chiesto gli indennizzi vendevano specie ittiche presenti prevalentemente in laguna e nello stagno e non anche in mare aperto.

L’accordo stabilisce che gli indennizzi spettino a chi abbia esercitato l’attività di pesca – nelle zone interessate dalle esercitazioni militari – per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la richiesta (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla tracciabilità del pescato; il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo di ormeggio dell’unità da pesca.

“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” e “indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato”: sono i reati che la Guardia di Finanza di Cagliari ha contestato a 92 persone, accusate di aver ricevuto – senza averne diritto – gli indennizzi destinati ai pescatori per le esercitazioni militari che bloccano periodicamente il tratto di mare attorno al poligono di Capo Frasca. In totale sono in discussione oltre 1,6 milioni di euro distribuiti a tre cooperative.

Un’inchiesta della Finanza ha scoperto che molte barche non potevano nemmeno andare in mare

Controlli anche negli stagni

Da ciò, spiega una nota della Guardia di Finanza, si è arrivati alla conclusione che le attività di alcuni mezzi navali da pesca – beneficiari degli indennizzi – in realtà fossero state svolte esclusivamente nelle lagune e/o nello stagno, e non nell’area interessata dalle esercitazioni militari. Tra l’altro, dalle fatture controllate è emersa l’esigua quantità di prodotto conferito, sensibilmente inferiore a quello richiesto dal protocollo Ministero-Regione.

Quanto al “luogo di ormeggio dell’unità da pesca”, i finanzieri hanno effettuato dei sopralluoghi per verificare le caratteristiche delle imbarcazioni (lunghezza fuori tutto, pescaggio, tipo di propulsione, e così via). È emerso che molte barche avevano come unico mezzo di propulsione i remi. Gli ormeggi di due cooperative avevano, ed hanno tutt’ora, come sbocco a mare unicamente un canale, attraverso il quale risulta ardua se non impossibile la navigazione per arrivare fino al mare aperto.

Tale criticità, in altre parole, non poteva consentire ai pescatori di arrivare fino alla zona di mare interessata dalle esercitazioni militari e, di conseguenza, di avere diritto all’indennizzo in questione.