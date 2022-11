Cagliari

Allevatore nascondeva un chilogrammo di cannabis

Scattano l’arresto per un trentunenne allevatore e il sequestro di un chilogrammo di cannabis sequestrata. La scoperta è legata a un’indagine per il reato d’incendio partita in seguito ai gravi roghi che la scorsa estate hanno interessato il parco regionale di Molentargius, a Quartu Sant’Elena, con ingenti danni all’ambiente e alle attività produttive.

In questi mesi hanno lavorato in sinergia il Nucleo Investigativo dell’Ispettorato e la Stazione Forestale di Cagliari.

Gli investigatori hanno raccolto gravi indizi a carico di un residente nell’area parco, tali da eseguire alcune perquisizioni che hanno permesso alla Forestale di trovare la droga.

Per questa ragione è scattato il fermo di C.M., allevatore di Quartu Sant’Elena, con precedenti. Stamane il Tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di dimora.

Durante l’attività sono stati anche raccolti ulteriori elementi per il reato di incendio che sono ora al vaglio del pubblico ministero Nicola Giua Marassi della Procura di Cagliari.

L’operazione si inquadra nell’attività istituzionale condotta dal Corpo Forestale per contrastare gli incendi non solo attraverso lo spegnimento, ma anche mediante la scoperta delle cause e delle responsabilità.

