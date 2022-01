Ma soprattutto, dopo la notizia dei quattro decessi al San Martino, si è registrata la disponibilità delle altre strutture ospedaliere di Cagliari, attrezzate con le unità intensive, ad accogliere i malati gravi per i quali sino a due giorni fa, invece, non c’era posto.

Lo scenario è migliorato, invece, nelle ultime ore. Stamane nel pronto soccorso del San Martino c’erano solo 4 pazienti covid e non gravi. Alcuni in precedenza erano sono stati trasferiti al reparto aperto all’ospedale Delogu di Ghilarza, che può ospitare solo i casi non gravi, perché privo di un rete per l’ossigeno sufficiente alle esigenze.

Nei giorni scorsi il pronto soccorso dell’ospedale di Oristano era arrivato ad ospitare contemporaneamente sino a 14 pazienti positivi al covid. Ciò aveva messo in grandissima difficoltà il personale, che aveva rappresentato la pericolosità della situazione: negli ultimi tempi è accaduto che un solo medico di turno sia stato costretto a fare la spola tra l’assistenza ai pazienti covid e quelli non covid.

Fonte: Link Oristano

