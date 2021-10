In 33 sono stati denunciati a piede libero dai Nas, a Milano , per irregolarità nelle procedure di ammissione alle iscrizioni a numero chiuso alla facoltà di medicina e Odontoiatria dell’Università Statale di Milano. Tra loro anche il virologo Massimo Galli, re delle ospitate televisive nell’era Covid, primario all’ospedale sacco di Milano. 24 sono docenti universitari degli atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo, gli altri sono dipendenti universitari. Da quanto si apprende, sono stati eseguiti anche i seguenti provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Milano: 4 richieste di consegna di atti e documenti con eventuale perquisizione in caso di mancata consegna, 9 richieste di consegna di atti e documenti; 9 decreti di esibizione di documentazione in originale, comprensivi dell’acquisizione del contenuto delle caselle di posta elettronica di 29 tra mail personali di docenti e quelle da loro utilizzate negli Atenei.

