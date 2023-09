Indagato anche Temussi nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex assessore Gabriella Murgia

Cagliari

Avrebbe favorito la nomina del primario Cocco

C’è anche il presidente di Anpal Servizi, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Massimo Temussi, fra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura antimafia di Cagliari che stamane ha fatto scattare l’operazione dei carabinieri del Ros Mondo Nuovo, con 31 arresti in Sardegna, tra i quali quello dell’ex assessore regionale all’agricoltura Gabriella Murgia (residente a Oristano) e del primario del reparto di Terapia del doloro all’ospedale Marino di Cagliari Tomaso Cocco.

Temussi è tirato in ballo proprio per la posizione del medico ospedaliero. Tre anni fa, quando lo stesso Massimo Temussi era commissario dell’Ats Sardegna, l’azienda per la tutela della salute, lo avrebbe favorito in modo tale da fargli ottenere il primariato.

Massimo Temussi è un manager pubblico molto noto in Sardegna: in passato è stato anche ai vertici dell’Agenzia regionale del lavoro e del Centro regionale di programmazione.

Mercoledì, 27 settembre 2023