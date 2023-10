Indagati e intoccabili: dirigenti Aspal al loro posto, nessuna verifica anticorruzione

Sono due i dirigenti Aspal interessati dall’indagine su nomine sospette e concorsi truccati al centro della mega inchiesta di aprile in cui, fra gli altri, ci sono anche il presidente Solinas, l’allora sua vice e assessore al Lavoro Alessandra Zedda, la titolare dell’Industria Anita Pili e altri nomi eccellenti. Secondo la normativa, i dirigenti indagati per reati corruttivi devono essere sottoposti a verifica per poi valutare una rotazione straordinaria, rimuovendoli dal loro incarico: obbligatoria, se c’è un rinvio a giudizio, facoltativa se invece parliamo di fase di indagini, come in questo caso. E la giunta, con tre indagati al suo interno, ha deciso di lasciare tutti i dirigenti al loro posto: i tre – presidente e assessori – pare si siano astenuti dal voto per ragioni di opportunità. Pare, perché le delibere sono inaccessibili dal sito della Regione “per ragioni di privacy”, ha spiegato l’assessore al Personale Andreina Farris.

Fra gli indagati ci sono anche tre dirigenti di Aspal, l’agenzia regionale del Lavoro. La presidente, prima di tutto, Maika Aversano: essendo nominata dalla giunta, alla giunta è spettata la valutazione sull’opportunità di spostarla dall’attuale ruolo, per cui è indagata proprio per reati di natura corruttiva. Ma la Aversano è stata lasciata esattamente dove era.

In Aspal, fra gli indagati, ci sono poi Gianluca Calabrò e Enrico Garau. In questo caso è proprio Aspal a dover fare le valutazioni. Che, come per la giunta, non hanno portato a nessuno spostamento. “Calabrò è in aspettativa e attualmente in servizio alla Asl 1 di Cagliari, quindi non ricopre più il ruolo in Aspal e perciò non può essere sottoposto a valutazione da noi”, spiega Andrea Alimonda, direttore del servizio sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli dell’Aspal. “Per quanto riguarda Garau, non c’è stata alcuna valutazione nel merito perché, dopo esserci confrontati sul tipo di reato che gli veniva contestato e aver verificato che si trattava di un reato non corruttivo, abbiamo ritenuto di non procedere alla valutazione, che è obbligatoria appunto solo in quel caso”.

La responsabile Anac per la Sardegna, Fedreica Loi, ci aveva però spiegato che la segnalazione alla Regione, in caso di dirigenti indagati, parte per tutti i reati. “Ma la normativa nazionale dice di procedere solo in caso di reati corruttivi”, replica Alimonda.

Il risultato è evidente: tutti i dirigenti indagati per rati comunque legati al loro incarico, sono al loro posto. Peggio ancora per i politici: per loro, non è prevista neanche la valutazione.