Incursione con machete e bastone per sfrattare l’inquilino: due arrestati

Elmas Denunciata anche la proprietaria della casa, come mandante dell’aggressione Incaricati dalla proprietaria che voleva liberare in fretta la casa, hanno aggredito l’inquilino con un machete e un bastone, minacciandolo di morte per spingerlo ad andarsene. L’incredibile episodio è avvenuto a Elmas e per i due autori dell’incusione sono scattate le manette: uno è di Sinnai e ha 37 anni, l’altro è di Settimo San Pietro e ne ha 53. Entrambi con precedenti penali, i due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Assemini e dai colleghi del Nucleo operativo radiomobile di Cagliari. Dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso, lesioni personali, porto abusivo di armi, violazione di domicilio e minacce aggravate. I militari sono intervenuti a seguito di una chiamata al numero di emergenza 112. Gli aggressori sono stati rintracciati in via Golfo Aranci, poco distante dalla casa in cui erano entrati scavalcando il muro di recinzione. All’interno della loro auto i carabinieri hanno trovato un bastone in legno, una pattadese, una carabina ad aria compressa e le munizioni e una pipa artigianale contenente presumibilmente i residui di sostanze stupefacenti. La vittima dell’aggressione ha rimediato diverse contusioni e lesioni da taglio: per questa ragione è stato portato al Pronto soccorso del Brotzu. La proprietaria della casa – una donna di 46 anni residente a Quartucciu – è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica per violazione di domicilio aggravata e minaccia aggravata. Mercoledì, 13 luglio 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

