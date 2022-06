“Ripassi tra 6 mesi”. Poche speranze per una visita dermatologica in tempi rapidi a Cagliari e in tutto il Sud Sardegna. Secondo l’ultimo monitoraggio della Asl sulle liste d’attesa occorrono mediamente 171 giorni per un controllo della pelle. L’esame dermatologico è fondamentale per diagnosticare precocemente eventuali patologie (dermatite, eczema, orticaria, eritema, acne, psoriasi, vitiligine, disturbi degli annessi cutanei) e monitorare l’eventuale evoluzione di una patologia cutanea già diagnosticata.

Tuttavia per un visita dermatologica al Santissima Trinità di Cagliari occorre attendere 171 giorni. Non va meglio nelle altre strutture della Sardegna meridionale. Al poliambulatorio di Mandas la lista parla di 110 giorni, in quello di Muravera 113, a Senorbì 102, a Sestu 171, 122 a Siliqua e 110 nel poliambulatorio di Villasimius. Male anche negli studi privati accreditati. Sono 122 i giorni di attesa nella Diagnostica Radiologica di Dolianova e 162 negli studi Luigi Moccia e Virgilio Pirastu a Cagliari.

Il noto dermatologo cagliaritano Patrizio Mulas ha evidenziato che “sono aumentati i tempi delle liste d’attesa perché molti di noi sono andati in pensione. I primari hanno chiesto rinforzi ma l’Assl, la Regione e l’assessore non hanno pensato che fosse opportuno”. “La sanità è allo sfascio”, accusa Giorgio Vargiu di Adiconsum, “l’attenzione è andata sulla pandemia e le liste di attesa sono state abbandonate. Ma nonostante lo Stato abbia messo delle risorse, in Sardegna non abbiamo visto nessun miglioramento”.

