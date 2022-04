Una incredibile tragedia si è consumata oggi in provincia di Avellino. Una donna di 49 anni è partita dalla Sardegna, dove vive, per partecipare ai funerali dell’adorato fratello, un ragazzo di appena 32 anni, Luigi Lollo. Ma Sonia, che a lui era particolarmente legate, non è riuscita a resistere al dolore, è stata colta da un infarto ed è morta poco dopo i funerali del fratello, deceduto per un malore improvviso. La comunità di San Martino Valle Caudina, è profondamente scossa dalla tragedia di una famiglia nota ed apprezzata da tutti, tanto che in occasione del funerale di luigi Lollo era stato proclamato il lutto cittadino. Il sindaco, Pasquale Pisano, e l’intera comunità si sono stretti intorno agli anziani genitori, che hanno perso entrambi i figli, all’improvviso e nel giro di poche ore.

Fonte: Casteddu on line

