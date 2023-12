Incredibile inciviltà a Cagliari: spazzatura gettata in strada tra le luminarie in pieno centro. Guardate cosa succede tra via Cavaro e via Boiardo, San Benedetto nel degrado tra furti e spazzatura: rifiuti gettati in strada, senza alcun controllo, sacchetti di inciviltà totale in pieno disprezzo di chi abita nelle vicinanze. Una situazione mai vissuta nel capoluogo sardo, dove purtroppo in tanti non hanno digerito il porta a porta, non pagano la Tari a peso d’oro e puniscono così i residenti e l’intera immagine della città. Una situazione da terzo mondo: incuranti delle telecamere, gli incivili depositano l’aliga ovunque, la stessa situazione accade ad esempio in via Torricelli. Ma forse mai era così evidente sotto natale: stona davvero la foto delle luminarie natalizie con i sacchetti gettati in strada senza al momento nessuna punizione.

San Benedetto, che sino a pochi mesi fa era un rione tranquillo, torna ad essere il quartiere degli sbandati: droga, pestaggi assurdi in piazza Giovanni, furti a raffica nei negozi, di notte, e ora il sacchetto selvaggio. Neanche una parola dal sindaco Truzzu, neanche una pattuglia a verificare. La sicurezza, tanto decantata dal centrodestra, ormai perduta. I sacchetti ostacolano la carreggiata facendo rischiare anche incidenti agli automobilisti. Altro che buon Natale, la situazione pare fuori controllo.