Incredibile fila di auto per fare benzina sulla Ss 125, assalto al distributore tra Tortolì e Lotzorai

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Una fila lunghissima, decine di automobilisti in coda per poter riempire il serbatoio della propria automobile. Succede in Sardegna, sulla Ss 125, in un distributore che si trova tra Tortolì e Lotzorai. In giorni nei quali il prezzo della benzina è alle stelle, c’è chi trova abbordabile il costo di “2,14 euro al litro”. Il video è stato pubblicato su L’Eco di Barbagia e su vari gruppi Facebook: “Questa la situazione al distributore tra Tortolì e Lotzorai. Abbiamo atteso oltre un’ora per rifornire: la colonna di macchine è infinita. Questo è il distributore più conveniente con il diesel a 2,14 il litro”, così una delle automobiliste, che ha inviato il filmato alla pagina Facebook sarda. Unu vero e proprio assalto, quello al distributore di benzina sull’Orientale Sarda.E, tra i commenti, ognuno dice la sua: “Sono in fila perchè da lunedì ci sarà lo sciopero dei trasportatori”, “assurdo fare un’ora di fila per risparmiare qualche centesimo”, “il peggio deve ancora venire”.