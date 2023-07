Incredibile disservizio a Cagliari: Lufthansa “dimentica” i bagagli in Germania, passeggeri infuriati a Elmas

Incredibile disservizio a Cagliari: Lufthansa “dimentica” i bagagli in Germania, passeggeri infuriati a Elmas. La denuncia arriva dal giornalista Giancarlo Ghirra: “Viaggio intensamente da decenni, ma mai mi era successo di arrivare a Cagliari e scoprire che non soltanto i miei bagagli ma quelli di tutti i passeggeri in arrivo da Monaco ( i miei provenivano da Berlino) non erano sull’aereo.

A Elmas c’era soltanto una gentile assistente che consegnava un foglio nel quale erano indicate le modalità per una denuncia on line. Tutto ciò a opera di una compagnia, la Lufthansa, che ha recentemente acquisito una cospicua quota di Ita – Airways con l’ipotesi di arrivare in pochi anni a ottenere la maggioranza azionaria.

Mi auguro che entro stasera i bagagli vengano consegnati e non so come verranno risarciti i danni di quanti avevano nei bagagli farmaci, oggetti e strumenti indispensabili ( c’erano molti bambini a bordo ).

Di sicuro mi preoccupa che una compagnia ritenuta affidabile abbia potuto consentirsi un disservizio al limite dell’incredibile”, conclude Ghirra.

Fonte: Casteddu on line