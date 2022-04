Incornato da un toro mentre lavora nel suo vigneto: grave operaio forestale di Seui

L'uomo è stato trasportato in ospedale a Cagliari con l'elisoccorso, è in prognosi riservata ma non correrebbe pericolo di vita

SEUI. Un operaio forestale di 63 anni di Seui è stato incornato questo pomeriggio 5 aprile da un toro vagante che si presume privo di padrone. L’episodio è avvenuto nelle campagne del paese della Barbagia di Seulo, in località “Asortu” a circa 3 chilometri dal centro abitato. L’operaio è stato caricato dall’animale mentre era intento ad effettuare dei lavori nel proprio vigneto. Se lo è trovato all’improvviso davanti e non è riuscito ad evitarlo. L'animale dopo si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce. L’ uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non versa in pericolo di vita anche se i medici allo stato attuale si sono riservati la prognosi. L’episodio è stato stigmatizzato dal sindaco di Seui Marcello Cannas. “Sarebbe potuto succedere di peggio- sottolinea il primo cittadino seuese. Nelle nostre campagne purtroppo ci sono diversi animali privi di custodia, vaganti, che talvolta si spingono anche nel centro abitato. Sono un pericolo pubblico. Bisogna assolutamente porre rimedio. Domani chiederò al prefetto di adottare gli opportuni provvedimenti per evitare che episodi del genere si ripetano”.

Fonte: La Nuova Sardegna