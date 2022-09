Terralba

Appuntamento sabato 10 settembre a Su Magasinu de Akraxiu

Un viaggio nella Sardegna della seconda guerra mondiale, per poi approdare alle tristi vicissitudini del conflitto in Africa. È questo lo spazio affrontato dalla scrittrice oristanese Ignazia Madau nel suo nuovo romanzo, La cassapanca. Pubblicato a giugno per la casa editrice E.P.D.O., il libro sarà presentato sabato 10 settembre a Terralba, al museo e sala eventi Su Magasinu de Akraxiu, in via Roma. L’appuntamento è per le 18:30, organizza l’associazione culturale terralbese Granate rosa.

L’autrice parlerà del libro in una conversazione con la presidente di Granate rosa, Rosalba Cocco. L’opera – spiega la scheda preparata dell’associazione per invitare i cittadini a partecipare all’iniziativa culturale – è “un connubio perfetto tra ricordi d’infanzia e vicissitudini familiari, ai quali la scrittrice ha aggiunto un tocco di fantasia, riuscendo ad incastrare i tre elementi perfettamente con una parte di storia recente del nostro Paese”.

“Elementi importanti fanno da eco alla narrazione – amore, fede, perdono – e le protagoniste danno prova di determinazione, coraggio, forza, intraprendenza, emancipazione”, spiega l’associazione. Personaggi ispirati a persone reali, che hanno suscitato nell’autrice la volontà rendere loro omaggio con La cassapanca, per tenere viva la loro memoria.

Durante l’incontro è prevista la lettura di alcuni brani del romanzo, a cura di Gabriele Muscas; l’accompagnamento musicale sarà affidato a Giulia Tocco, della Scuola civica di musica “Alessandra Saba”.

Ignazia Madau, laureata in Infermieristica all’Università di Sassari, con tre master in Mangement e coordinamento delle professioni sanitarie, Metodi e tecniche per l’integrazione dei diversamente abili e Coaching Umanistico e Programmazione neurolinguistica alle spalle, in precedenza aveva pubblicato due opere in versi per Aletti editore: Dedicato a D, contenuto nell’antologia Dedicato a… Poesie da ricordare, uscito nel 2009, e A-Tempo, poesia contenuta nell’antologia Il Federiciano, pubblicata nel 2010.

