Inclusività, innovazione e crescita personale: le parole d’ordine dell’Istituto comprensivo 3

Oristano Dal 10 gennaio al 13 tre giornate di Open Day per scoprire le scuole dell’Istituto Accompagnare bambini e ragazzi nel lungo percorso di crescita è un’autentica missione per l’Istituto comprensivo n° 3 di Oristano: con le sue tre scuole e un corpo docente sempre attento e d’eccellenza, propone un’offerta formativa in grado di guidare gli studenti nella ricerca della propria dimensione personale, facendo delle peculiarità di ognuno una vera e propria fonte di ricchezza. Cura nella conoscenza dei bisogni, dialogo sempre puntuale con le famiglie, comprensione reciproca e attenzione ai bisogni educativi speciali, fanno delle scuole un ambiente altamente inclusivo e sempre attento al benessere e alle richieste di ogni alunno, con un’apertura alla modernità legata a doppio filo con i differenti contesti territoriali. Con tre giornate di Open Day, l’Istituto comprensivo n° 3 aprirà le sue porte per accogliere tutti i futuri alunni e i loro genitori, che vorranno entrare a far parte della sua grande famiglia e scoprire l’eccellenza della continuità didattica offerta dai diversi gradi scolastici. Si è partiti ieri 10 gennaio con la Scuola d’Infanzia di via Lanusei, a cui seguirà oggi 11 gennaio – dalle 16,30 alle 18,30 – la Scuola Primaria “Sacro Cuore” di via Amsicora. Chiude gli incontri, la Scuola Secondaria di I grado “G. Deledda” di via Torino, dalle 16 alle 19 di venerdì prossimo 13 gennaio. Scuola dell’Infanzia. Con ingresso in via Lanusei, la Scuola dell’Infanzia del Comprensivo n°3 – aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle 16, il sabato dalle 8 alle 13 – accoglie i suoi alunni in un edificio sviluppato su un unico piano, nel quale sono presenti 9 aule, tre saloni e un ampio giardino adatto a ospitare numerose attività per delle ore di spensieratezza all’aria aperta. Alle quattro sale mensa, si aggiunge una cucina sempre pronta a fornire giornalmente un menù vario e bilanciato sempre attento alla cura della corretta alimentazione dei più piccoli. Con uno sguardo sempre attento al futuro e alle tecnologie, la scuola offre ai suoi piccoli alunni l’opportunità di interfacciarsi con numerosi dispositivi, tra i quali PC portatili, tablet e due grandi schermi interattivi che permettono uno sviluppo di attività multimediali al passo con i tempi e sempre focalizzate sull’apprendimento personalizzato e creativo.

Attività di coding alla Scuola dell'Infanzia

Dinamica e sempre in divenire, grazie ai finanziamenti PON, la Scuola dell’Infanzia di via Lanusei è al centro di un ambizioso progetto di riammodernamento: con la creazione di nuovi ambienti didattici innovativi, gli alunni potranno usufruire di modalità di apprendimento moderne in grado di sviluppare al meglio le abilità cognitive, emozionali e relazionali in diversi campi d’esperienza. Oltre alla dotazione di uno schermo interattivo multimediale in ogni sezione, un videoproiettore a pavimento interattivo e di molteplice materiale multisensoriale, si procederà con l’allestimento di un’aula STEM con un laboratorio scientifico, un tavolo interattivo contenente varie storie animate e materiale coding. Di due tipi le attività didattiche proposte, che vedono al centro le progettazioni di sezione e quelle di arricchimento dell’offerta formativa. Basate sui bisogni dei piccoli alunni, le prime promuovono l’esplorazione, l’educazione psicomotoria e affettiva, stimolando la curiosità e la ricerca di strategie per lo sviluppo del problem solving. Alle attività laboratoriali, si affiancano il coding, l’inglese, la musica, l’animazione alla lettura. Tra le progettazioni di arricchimento dell’offerta formativa si annoverano invece l’english time, gli alfabeti della musica, le storie animate “Topolini dentro ad un libro”, “Le regole per essere amici”, “Una palestra a cielo aperto”, in continuità con quanto proposto nella scuola Primaria e Secondaria. Scuola Primaria Sacro Cuore. Con un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, la Scuola Primaria Sacro Cuore si orienta al futuro coltivando le proprie radici nel passato: ai numerosi progetti sulla tecnologia, la cittadinanza digitale e lo studio della lingua straniera, si affiancano da anni quelli sulla cultura del territorio, tra i quali spicca il corso di ballo sardo. Dallo scorso anno, particolare attenzione alle discipline STEM (scientifico e matematiche) che, attraverso un approccio laboratoriale e cooperativo, permettono di sviluppare numerose abilità funzionali all’esercizio del pensiero critico. Per iniziare sin dall’infanzia ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e sviluppare una maggiore consapevolezza per un utilizzo corretto della tecnologia, agli alunni delle classi quinte viene data la facoltà di conseguite la certificazione EIPASS, ovvero la patente informatica europea.

Attività di robotica educativa alla Scuola Primaria - Foto del sito ufficiale dell'Istituto Comprensivo

A dare il benvenuto agli alunni della Primaria Sacro Cuore è il suo giardino: oltre agli spazi dedicati al gioco, a fare da padroni i piccoli orti creati dai bambini sotto la guida esperta dei docenti, dei nonni e dei genitori. Alle 23 aule tutte dotate di LIM o schermo interattivo, di aggiungono due carrelli mobili dotati di 26 tablet e 16 notebook, un’aula attrezzata per il coding, quella multimediale, una grande e luminosa palestra, una sala teatro e un’accogliente biblioteca. Per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori la scuola è dotata di un servizio d’accoglienza attivo dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 13 alle 15. Due le opzioni tra cui scegliere per gli orari scolastici: il tempo normale, dalle 8,30 alle 13,30 per sei giorni a settimana; e il tempo pieno, dalle 8,30 alle 16,30 per cinque giorni a settimana con servizio mensa incluso. Scuola Secondaria di I grado. Situata dal gennaio del 2022 nei locali dell’ex Istituto “Frassinetti”, la Scuola Secondaria di I grado “G. Deledda” di via Torino, dispone di un curato ingresso con giardino, pronto ogni mattina a dare il benvenuto agli studenti in attesa del suono della campanella. Disposta su tre livelli tutti universalmente accessibili, la scuola unisce le aule per la didattica all’innovazione tecnologica, con LIM e schermi interattivi, aule all’avanguardia per il Corso Musicale, perfettamente adatte allo svolgimento delle attività. Diverse le attività laboratoriali, sviluppate con il metodo delle “classi aperte” per spronare gli studenti al confronto, la collaborazione lo spirito d’iniziativa con i compagni dell’istituto. All’innovazione delle attività orientate allo sviluppo delle competenze informatiche, con i laboratori e l’utilizzo della piattaforma GSuite, si uniscono quelle di scoperta e valorizzazione del territorio con la costante partecipazione a Monumenti Aperti e manifestazioni di forte valore civico e impronta sociale. Particolare attenzione rivolta anche allo studio delle lingue straniere: dall’anno scolastico 2021/2022 infatti, grazie alla collaborazione con l’Anglo American Academy di Cagliari, la Scuola ha attivato un percorso formativo di lingua inglese per le classi terze. Alle attività di potenziamento con il supporto di un’insegnante esperta, si aggiunge la possibilità di conseguire la certificazione Cambridge English, su rihiesta dei genitori. Alle attività in classe si aggiungono inoltre quelle legate allo sport, con degli ambienti studiati per il corretto svolgimento dell’attività fisica e motoria, tra i quali la palestra in via Santu Lussurgiu, il Campo Coni e un campetto polivalente, adiacente il giardino della scuola, dove praticare sport di gruppo, individuali e riflettere sul valore educativo-inclusivo della disciplina.

La sala riunioni della scuola

Ma la Scuola Secondaria di via Torino non è solo amore futuro, ma anche cura per ciò che proviene dal passato. In attività da 50 anni, il corso musicale opzionale della Scuola – il primo avviato in Sardegna e uno dei più longevi su tutto il territorio nazionale – è il fiore all’occhiello dell’Istituto. Con la possibilità di poter scegliere tra pianoforte, violino, clarinetto e flauto traverso e grazie alle lezioni individuali e d’insieme all’insegna dell’eccellenza, da decenni i ragazzi del corso prendono parte a numerose manifestazioni, rassegne e concorsi musicali, conseguendo ottimi risultati e numerosissimi premi. Consolidata anche l’esperienza dell’orchestra stabile giovanile “G. Deledda”, costituita da circa 30 elementi tra studenti attuali ed ex alunni, che si esibisce ogni anno in molteplici occasioni sul territorio. Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo 3. Il personale scolastico sarà inoltre lieto di rispondere a qualsiasi domanda inoltrata via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o rivolta utilizzando il numero di telefono 0783.791780. Mercoledì, 11 gennaio 2023

Fonte: Link Oristano