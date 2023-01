Incivili scatenati nelle campagne di Quartu: “Tanta spazzatura e tonnellate di eternit”

Discariche selvagge ai bordi delle strade e nelle campagne di Quartu, nella zona di Flumini. L’area di via Is Ammostus è praticamente in mano, da tempo, agli incivili, come testimoniano le fotografie spedite alla nostra redazione da Vincenzo Zappia e Alessio Giacomini. I residenti a zona sono esasperati e dicono di sentirsi abbandonati dalle istituzioni: “Copertoni rotti, cruscotti di automobili e motori di aria condizionata, hanno abbandonato di tutto. Non ne possiamo più, il Comune e la polizia Locale non fanno nulla”, denuncia Alessio Giacomini. “Qui il rischio di inquinamento è elevato, anche l’acqua potrebbe subire contaminazioni”. Molto preoccupato anche Vincenzo Zappia: “Un terreno, privato ma tutto aperto, è diventato una discarica e ci sono tonnellate di eternit. Quand’è che faranno più controlli e, soprattutto, verranno a ripulire?”.