Incivili nel Parco di San Platano a Villaspeciosa, il sindaco minaccia la chiusura

Linea dura da parte del primo cittadino che, dopo un giretto di perlustrazione ha annotato diverse criticità che ha chiesto, senza troppi giri di parole, di “girare ai vostri figli”: bottiglie rotte, buste di patatine, lattine schiacciate e lasciate sul prato, biciclette che scorrazzano fuori dal sentiero, “giochi usati in modo non corretto, qualche parolaccia qua e là”.

“Di fronte a questa situazione ci sono vari interventi che si possono fare: si potrebbero sgridare, fatto. Si potrebbero obbligare a raccogliere tutto, fatto. Rimane un ultima soluzione, la chiusura per manutenzione”. Atti di non cordiale convivenza che è bene fermare prima che possano peggiorare e un invito agli adulti: “Vi ringrazio se passate il messaggio ai nostri piccoli Speciosesi e chiedete loro di evitare comportamenti non consoni e corretti”.