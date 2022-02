Oristano

Rispetto alla settimana scorsa la situazione è ulteriormente peggiorata

Quella di Oristano è la provincia in Italia con l’incidenza settimanale di casi di contagio da coronavirus più alta ogni 100.000 abitanti. Il dato, 1.965 contagiati per 100.000 abitanti, fa riferimento alla settimana dal 16 al 22 febbraio, l’ultima presa in esame dalla Fondazione Gimbe. I casi erano 1.409 tra il 9 e il 15 febbraio, tornando indietro alla settimana tra il 2 e l’8 febbraio erano invece appena 680.

In Italia hanno un’incidenza superiore a mille casi soltanto Oristano, Reggio di Calabria (1.216), Siracusa (1.215), Fermo (1.022) e Vibo Valentia (1.006).

In Sardegna i casi ogni 100.000 abitanti una settimana fa erano 2.192, oggi sono 2.202. Si evidenzia però un’importante diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente (-21,7%).

Tornando ai dati provinciali, staccatissime da Oristano ci sono Sud Sardegna (729 casi ogni 100.000 abitanti), Cagliari (649), Sassari (596) e Nuoro (509).

Continuano a rimanere sopra la soglia di saturazione le percentuali di posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva (pari al 13,2%, due punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente) e in area medica (22,7%, una settimana fa il dato era del 25%).

C’è poi il capitolo vaccini anti-Covid. In Sardegna l’83,8% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Si tratta di un dato superiore alla media italiana (83%). I residenti che hanno ricevuto soltanto la prima dose sono invece il 2,4% della popolazione (stesso dato nazionale).

Bisogna inoltre considerare il tasso di copertura vaccinale con la terza dose: nell’isola l’84% dei vaccinati ha anche il booster (il dato nazionale è dell’84,9%).

Fanno ben sperare anche i dati relativi alle vaccinazioni in età pediatrica. I sardi tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 31,5% (il dato nazionale è fermo al 28,8%. I bambini con una sola dose di vaccino sono il 13,4% (la media italiana è del 7,9%).

Giovedì, 24 febbraio 2022

