Incidente questa sera sull’asse mediano, proprio nel tratto di strada dell’asse mediano di Cagliari che porta alla Domus Arena dove si sta per giocare la seconda partita dei playoff, Cagliari-Parma.

Quattro le auto coinvolte, altrettanti feriti, per fortuna non gravemente, all’altezza dell’ex Jolly hotel. Pesanti i disagi soprattutto per il traffico, con forti rallentamenti.