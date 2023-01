Incidente sulla statale 131 a Paulilatino, tre feriti - Sardegna

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 131 al km 111.5 in direzione Cagliari, all'altezza di Paulilatino. Coinvolte tre auto, tra le quali due un suv e due utilitarie.

L'allarme è scattato alle 10:30 quando sono state allertate la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano e quella del 118.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento VVF di Abbasanta che giunta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli.

Presenti due pattuglie della Polizia Stradale che hanno garantito la sicurezza alle squadre di soccorso regolando la viabilità ed effettuando i rilievi.

Rallentato il traffico sulla statale.

Fonte: Ansa Sardegna