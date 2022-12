Incidente sulla ss 131 Dcn, 2 feriti e 4 mucche morte - Sardegna

Un nuovo incidente a causa della presenza di animali sulla carreggiata è avvenuto in serata nella ss 131 Dcn al bivio di Ghilarza in Sardegna. Due persone sono rimaste ferite in maniera lieve e quattro mucche sono decedute nell'impatto con l'auto, poi una carambola che ha coinvolto quattro veicoli. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti all'ospedale San Martino di Oristano e i veterinari della Asl territoriali. La statale è stata chiusa dalla Polizia stradale e i vigili del fuoco di Ghilarza stanno cercando di mettere in sicurezza l'arteria che collega il nord con il sud della Sardegna.



Fonte: Ansa Sardegna