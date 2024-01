Incidente sulla pista di motocross a Maracalagonis, 45enne svizzero trasportato al Brotzu con l'elisoccorso

Incidente sulla pista di motocross, intervengono i carabinieri.

E’ avvenuto ieri a Maracalagonis: i militari del Radiomobile di Quartu Sant’Elena sono intervenuti presso una pista di motocross ubicata in località “Carroni”. Poco prima, un quarantacinquenne svizzero alla guida del proprio motociclo, ha perso il controllo del mezzo rovinando malauguratamente sul terreno. A seguito delle lesioni riportate l’uomo è stato trasportato a mezzo elisoccorso presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari, non in pericolo di vita. I carabinieri stanno svolgendo degli accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente e l’assenza di responsabilità di terzi.