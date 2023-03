Incidente sul lavoro: precipita dal tetto, trasportato in elicottero all’ospedale con codice rosso

Samugheo

L’uomo ha riportato gravi lesioni

È precipitato dal solaio di un’abitazione, da un’altezza di oltre tre metri, riportando gravissime lesioni al torace. L’uomo, Mario Mura, 67 anni, di Samugheo, è ora ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato trasferito con un elicottero dell’Areus, in codice rosso.

L’incidente, un nuovo infortunio sul lavoro, è accaduto questo pomeriggio in una abitazione del centro del Mandrolisai.

Secondo quanto si è appreso, Mario Mura stava effettuando lavori sul solaio di una casa, quando per cause da accertare è caduto al suolo.

Nel violento impatto l’uomo ha riportato fratture e lesioni. Subito soccorso, i sanitari del servizio 118 hanno ritenuto necessario fare intervenire l’elicottero per il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari, anche se l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

