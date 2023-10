Incidente sul lavoro in Sardegna, operaio travolto da un'auto sulla 131 Dcn: è grave

Incidente sul lavoro in Sardegna. Un operaio è stato investito da un’auto in transito all’altezza del km 54,000 statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” a Nuoro ed è rimasto ferito. L’uomo, un dipendente di una ditta sub-affidataria dell’impresa incaricata nel cantiere dei lavori di consolidamento e riqualificazione di un viadotto, è in gravi condizioni.

Il tratto della strada è temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.