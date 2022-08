Incidente su statale 124 a Urzulei, muore centauro - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 13 AGO - Incidente mortale intorno alle 11.30 sullla statale 125 tra Urzulei e Dorgali. Un motociclista di cui non si conscono ancora le generalità, è deceduto tra le braccia dei soccorritori del 118 dopo essere uscito fuori strada. Sul posto, mentre i medici tentavano di rianimarlo, è arrivato l'elisoccorso ma non c'è stato nulla da fare: l'uomo era già morto. Il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 180,300 della statale in territorio di Urzulei. Al lavoro il personale Anas per la gestione della viabilità e le forze dell'ordine per i rilievi. E' la terza vittima della strada in 24 ore in Sardegna. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna