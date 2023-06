Incidente stradale: un altro motociclista ferito

Cronaca Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza e la polizia locale

L'intervento dei vigili del fuoco

La Maddalena

Scontro con un’automobile

Ennesimo incidente che ha coinvolto un motociclista nelle strade dell’Isola. Questa mattina un’auto e una moto si sono scontrate sulla Strada provinciale 53.

Il motociclista è rimasto ferito e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale “Paolo Merlo” di La Maddalena, per poi essere elitrasportato a Olbia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di La Maddalena. La squadra ha messo in sicurezza i mezzi, per poi dare assistenza al 118.

Sul posto anche la Polizia Locale di La Maddalena.

Nelle ultime settimane in Sardegna diversi incidenti hanno coinvolto motociclisti in sella alle loro moto, alcuni di questi erano turisti in vacanza nell’isola. L’ultimo era avvenuto lungo la provinciale 8, in prossimità di Gadoni.

Lunedì, 26 giugno 2023

