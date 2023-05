Incidente stradale nella notte: quattro feriti, due in codice rosso

Cronaca Alla periferia di Bosa marina

Bosa

Trasportati in ospedale

Quattro persone ferite, di cui due in gravi condizioni, in un incidente stradale alla periferia di Bosa marina.

È avvenuto questa notte intorno alle 3 del mattino, in localita S’istagnone: un’auto è uscita di strada, ribaltandosi.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cuglieri e Macomer e il personale del servizio di soccorso medico Areus.

I vigili del fuoco hanno estratto due persone rimaste incastrate nell’auto. I soccorritori del servizio Areus 118 hanno trasferito in ambulanza le quattro persone in ospedale, due in codice rosso.

I carabinieri di Bosa hanno effettuato i rilievi dell’incidente ed ora dovranno accertarne le cause.

Domenica, 28 maggio 2023

