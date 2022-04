Lo scontro è avvenuto sulla strada comunale per Dolianova

DOLIANOVA. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale nel quale sono rimaste coinvolte una Mitsubishi Pajero, una Peugeot 106 e una Fiat Panda, avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 17,30, per cause ancora in via di accertamento, nella comunale che conduce in località “Sa Colonia” nel territorio del comune di Dolianova. Ad avere la peggio è stato il conducente della Peugeot 106. L’uomo, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo dal quale è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari, dopo essere stato stabilizzato dal personale del servizio di emergenza urgenza del 118 è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Non versa in pericolo di vita. I medici tuttavia si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso.

Gli altri due feriti sono stati trasportati a bordo di ambulanze di associazioni di volontariato al Policlinico di Monserrato. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale di Dolianova. Il traffico è stato interrotto sino alla conclusione delle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dei tre veicoli coinvolti e dell’area.