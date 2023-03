Incidente stradale alle porte di Oristano, ferito un automobilista

Oristano

Auto in cunetta

Un automobilista è rimasto ferito la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto alle porte di Oristano, in via Marroccu. Viaggiava su una Fiat Punto.

L’automobilista ha perso il controllo del veicolo che è uscito fuori strada, finendo nella cunetta profonda. Sul posto sono intervenuti gli addetti del servizio di soccorso sanitario 118, gli agenti della Polstrada e gli addetti del soccorso stradale.

L’automobilista ha riportato contusioni e leggere ferite. Il veicolo è rimasto danneggiato in modo grave. La Polstrada dovrà ricostruire ora l’esatta dinamica dell’incidente.

