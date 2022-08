La comunità di Terralba in queste settimane è stata già colpita da diversi eventi luttuosi. Alla scomparsa di Sandro Mura si era aggiunta la settimana scorsa, la scomparsa di altri due giovani per cause diverse, tanto che erano stati annullati alcuni eventi in programma in occasione proprio della festa di Marceddì.

Il nuovo incidente mortale segue quello del 14 agosto, avvenuto, in agro di Arborea e nel quale aveva perso la vita il giovane imprenditore di Terralba Sandro Mura ed erano rimasti feriti in modo grave altri tre giovani di San Nicolò d’Arcidano.

Quando sono arrivati i soccorsi per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: era già deceduto a causa delle gravi lesioni.

Per cause da accertare la Hyundai guidata dall’uomo, che a quanto si è appreso viveva a Terralba, ha sbandato ed è uscita di strada ribaltandosi.

Fonte: Link Oristano

