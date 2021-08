Incidente mortale nella rotatoria di Pratosardo, il centauro ferito non è in gravi condizioni

Non è fortunatamente in pericolo di vita il motociclista coinvolto ieri nell’incidente mortale avvenuto alla periferia di Nuoro, nella rotatoria di Pratosardo, dove ha perso la vita Francesco Aironi, 43anni, autotrasportatore del posto. Inutili i tempestivi tentativi di soccorso avvenuti sul posto.

A.M. 34 anni si trova ricoverato all’ospedale San Francesco, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. I carabinieri della radio mobile di Nuoro invitano chi avesse assistito all’incidente di rivolgersi ai militari per essere sentito come testimone.

