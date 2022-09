L’intesa fra i due doveva probabilmente essere meglio affinata, in quanto ad un certo punto il cacciatore ha esploso due colpi terminati contro il braccio destro, la mano destra e la parte destra dell’addome dell’avvistatore che in questo momento si trova all’ospedale Brotzu. Le condizioni del ferito devono ancora essere meglio valutate. Il cacciatore invece in questo momento nella caserma dei carabinieri di Castiadas. Si tratta di un evento colposo che si spera non abbia conseguenze troppo gravi. I carabinieri stanno valutando il tutto per poter riferire all’autorità giudiziaria.

Spara al compagno di caccia. Due ore fa a Castiadas in località Sa Pedrarba si è verificato un incidente di caccia che avrebbe potuto avere conseguenze anche molto gravi. Un cacciatore sessantasettenne si è recato con un suo amico 56enne ad effettuare una battuta di caccia alle anatre. Il più giovane dei due fungeva da avvistatore in maniera da poter indicare la direzione di tiro all’altro che era armato con un fucile calibro 12, fortunatamente caricato a pallini.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail