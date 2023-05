Incidente a Villaputzu, anziana investita da un’auto.

Ieri a Villaputzu si è verificato un sinistro stradale con l’investimento di un pedone in via Nazionale. Fortunatamente l’evento, così come documentato dai carabinieri e dal referto dell’ambulanza medicalizzata di Muravera, si è risolto solo con qualche escoriazione ai danni della vittima, una 84enne del posto. La donna è stata investita dall’auto condotta da un’altra pensionata, di un anno più giovane.