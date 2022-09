Ieri a Sinnai i carabinieri della Compagnia di Quartu, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica, un ventinovenne di Selargius operaio incensurato. L’uomo, dopo un incidente stradale, avvenuto alle 6 del mattino a Solanas mentre era alla guida della propria autovettura Ford, è stato sottoposto a test alcolemico ed è risultato positivo, evidenziando un tasso alcolico di 1,58 gr per litro. La patente di guida gli è stata ritirata mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro e affidata al medesimo proprietario in custodia giudiziaria. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

