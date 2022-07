Carbonia, incidente in via Lai. Ferito un centauro. I Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, sono intervenuti per un incidente stradale nella cittadina mineraria, in via Giovani Lai. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza lo scenario e collaborato con i soccorritori del servizio sanitario regionale. Lo scontro tra un furgone e una moto, il motociclista è stato trasportato con l’elisoccorso.

