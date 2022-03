Paura questa sera a Cagliari. In via Is Mirrionis, all’altezza di via Timavo, poco dopo le 20. Per cause ancora da accertare un’auto ha travolto uno scooter. Sul posto l’ambulanza del 118. È l’ennesimo incidente in città. Qualche giorno fa un bus in via della Pineta si è scontrato con un’auto e il conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu.

Sabato in viale Sant’Avendrace un filippino è caduto dal monopattino ed è rimasto gravemente ferito.

