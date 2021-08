Inchietos, artisti sardi sul palco per raccogliere fondi a sostegno dei territori colpiti dal fuoco

Regione

Sabato l’evento in diretta streaming e in tv: un lungo elenco di adesioni



Anche gli artisti sardi si mobilitano contro il fuoco. Lo fanno con una serata di beneficenza, “Inchietos – Uniti per la Sardegna”, in programma per sabato 28 agosto dalle 20. Artisti, operatori dello spettacolo, tecnici, insieme per una serata di sketch, di musica e di riflessione con le testimonianze di sindaci, giornalisti, uomini della Protezione civile, volontari delle associazioni impegnate nei territori colpiti, insieme a tanti musicisti, scrittori e comici.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Ejatv (digitale terrestre, canale 172), YouTG.net, Sardegnaeventi24.it e da Radio Studio One di Cagliari. Per l’occasione partirà una raccolta fondi in aiuto dei territori e delle popolazioni colpiti dagli incendi di luglio, come il Montiferru.

L’inchietos del titolo richiama lo stato di inquietudine che accomuna tutti questi artisti isolani che ancora una volta si sono trovati inermi davanti alla devastazione degli incendi. “Ogni anno la Sardegna brucia”, dicono i promotori della serata di solidarietà, “e il fuoco si porta via luoghi in cui siamo nati e cresciuti, dove abbiamo vissuto i migliori momenti delle nostre vite. Una catastrofe senza tempo, con centinaia di focolai che ogni giorno portano via la principale fonte di sostentamento di un’isola che deve tutto alla sua terra. C’è un concorso di colpe, ecco perché siamo arrabbiati. Non è più possibile stare immobili. Come tanti sardi che sono corsi in aiuto, anche gli artisti, gli operatori dello spettacolo, le maestranze e i tecnici non possono stare a guardare”.

E con questo spirito e con la voglia di ricominciare, da un’idea delle LucidoSottile (Tiziana Troja e Michela Sale Musio), Massimiliano Medda e Ejatv – con il supporto di Sa Manifattura, Ottavio Nieddu, Elio Turno Arthemalle, Anthony Muroni, Live Studio, Publikendi, Videogum, Radio Studio One, YouTG net, Globalist e tanti altri – nasce il progetto “Inchietos. Uniti per la Sardegna”.

“Verrà lanciata una raccolta di fondi”, concludono gli organizzatori, “interamente destinati alla rinascita dei territori feriti dalle fiamme, così che possano tornare ad essere più rigogliosi e belli che mai. Un’opportunità per tutti di fare qualcosa di tangibile per la nostra terra”.

Sul palco di Inchietos e alla conduzione le Lucide, Massimiliano Medda, Tore Cubeddu e le rappresentanti di Giulia Giornaliste (associazione nazionale giornaliste unite libere e autonome). Questi gli altri contributi: per la musica, Kor vocalensamble, Rossella Faa, Claudia Aru, Maria Giovanna Cherchi, Joe Perrino, Almamediterranea, Cinquetto, Roberto Usai. Teatro: Lia Careddu, i comici del gruppo Lapola, Antonella Puddu, Elio turno Arthemalle, Renzo Cugis. Scrittori: Matteo Porru, Andrea Melis Parolaio, Marcello Atzeni. Cinema: Enrico Pau e Pietro Medda, che presenteranno il documentario girato sui luoghi colpiti dagli incendi. Politica e ambiente: Paolo Truzzu (sindaco di Cagliari) Daniela Pani (Protezione Civile), Monica Pais (Clinica Duemari, pronto soccorso volontario per gli animali feriti dagli incendi), “Il bosco era nostro” (associazione per la tutela dei boschi di Santu Lussurgiu).

In collegamento video ci saranno dal “Theatre de Liège” in Belgio Felice Montervino (protagonista di Machbettu, con il cast dello spettacolo), i Tazenda, Ottavio Nieddu e Ambra Pintore, Paolo Fresu, Anna Tifu, Caterina Murino, Joe Juanne Piras, Cicci Borghi, Gianfranco Cabiddu, Ilaria Porceddu, Emanuele Contis, Livia Lupattelli, Emanuele Contis, Ivo Murgia e tanti altri. Per il video giornalismo e il mondo della cultura, previsti gli interventi di Alessandra Quattrocchi (vice direttrice Askanews), Anthony Muroni e Claudia Sarritzu (Globalist/Tiscali)