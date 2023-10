Inchiesta su criminalità e politica, Murgia e Cocco chiedono al giudice la scarcerazione

Cagliari

I difensori dell’ex assessora regionale e del medico hanno presentato un’istanza di riesame

Due istanze di riesame delle misure cautelari: le hanno presentate al Tribunale della libertà i legali dell’ex assessora regionale all’Agricoltura, Gabriella Murgia, e del primario Tomaso Gerolamo Cocco, responsabile della terapia del dolore all’ospedale Marino di Cagliari, due degli arrestati nell’ambito della clamorosa inchiesta su una presunta associazione mafiosa operante nell’isola.

La notizia è stata diffusa dall’Ansa, in seguito all’annuncio degli avvocati Enrico Meloni, che difende Murgia, e Rosaria Manconi, una dei legali di Cocco.

I due difensori si sono riservati di presentare le motivazioni alla base delle richieste.

L’ex assessora e il medico sono accusati di aver fatto parte di un’associazione segreta e di essere stati il punto di congiunzione tra i gruppi criminali e le istituzioni.

La decisione sul riesame potrebbe arrivare già la prossima settimana, considerato che gli interrogatori di tutti 31 arrestati – 13 dei quali in carcere e 18 agli arresti domiciliari – si dovrebbero concludere entro lunedì.

Il giudice sarà chiamato a decidere se sia necessario tenere in carcere Gabriella Murgia e Tomaso Gerolamo Cocco o revocare la misura, che potrebbe anche essere mitigata.

Nel frattempo i carabinieri del Ros, impegnati la scorsa settimana con gli arresti, stanno completando la raccolta di materiale utile per dare riscontro all’attività investigativa e – considerando le sedi in cui si sono svolte le ultime perquisizioni – è legittimo pensare che si stia lavorando su nuovi filoni. Non è escluso quindi che l’inchiesta possa coinvolgere nuovi indagati.

