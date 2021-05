Inchiesta internazionale sulla ‘ndrangheta, blitz all’alba a Oristano: arresti

Le misure cautelari sono state emesse nei confronti di persone ritenute affiliate alla ‘ndrangheta, attive nel nella zona di Volpiano (Torino), considerate terminale economico della famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria), nonché nei confronti di esponenti della famiglia Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca (Reggio Calabria), ritenuti responsabili di narcotraffico internazionale ed attive in Piemonte, Calabria, Sardegna e, in Germania, nel Land del Baden Wùrttemberg, nelle località turistiche del Lago di Costanza.

Il blitz è scattato alle 5 in uno stabile della via Diaz, all’incrocio con via XX settembre. Sul posto sono giunti una decina di uomini, supportati da un elicottero.

Fonte: Link Oristano

