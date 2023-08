Inchiesta della Procura sul mercato civico di via Mazzini, l’incompiuta di Oristano

Oristano

Quattro persone indagate

Il futuro del mercato civico di via Mazzini a Oristano è ancora incerto, in compenso la Procura oristanese ha aperto un’inchiesta sull’ultima fase della progettazione quella del 2021.

Ne dà notizia il quotidiano L’Unione Sarda oggi in edicola.

Secondo quanto riferisce il giornale quattro persone risultano indagate a vario titolo per abuso d’ufficio e turbativa nella scelta del contraente. Si tratta del dirigente del settore Sviluppo del territorio Giuseppe Pinna, dell’ex dirigente dei lavori pubblici Roberto Sanna, degli amministratori dell’impresa Pellegrini Marco Meloni e Fabio De Pascale.

Il fascicolo è in capo al sostituto procuratore della repubblica Andrea Chelo. La Guardia di finanza procede nelle indagini.

In quattro indagati, riferisce L’Unione Sarda, sono stati convocati in procura e nei prossimi giorni avranno modo di difendersi dalle contestazioni.

L’inchiesta nelle specifico riguarderebbe il via libera al progetto di riqualificazione del mercato, nel 2021. Redatto dalla Mediapolis Engineering incaricata dalla ditta Pellegrini di Cagliari, che era subentrata nel 2019 alla Dentoni costruzioni, si riferisce al solo stabile commerciale e non al parcheggio di via Mariano IV che già aveva ottenuto il via libera. Un progetto da oltre 3 milioni e mezzo di euro, fermo per la mancanza di risorse: nelle casse del Comune era rimasto soltanto un milione. Da qui anche la decisione dell’amministrazione comunale di fare un passo indietro e rescindere in maniera bonaria il contratto con la società Pellegrini.

Sabato, 12 agosto 2023