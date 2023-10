Incentivi statali usati per spese personali: denunciata la titolare di una pizzeria

Porto Torres

Controlli della Guardia di finanza

La titolare di una pizzeria di Porto Torres è stata denunciata dalla Guardia di finanza con l’accusa di aver destinato per spese personali, estranee all’attività d’impresa, circa 17.000 euro incassati grazie a Resto al Sud, l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali, rivolto a chi ha un’età compresa tra 18 e 55 anni.

La pizzeria aveva ricevuto 60.000 euro di contributi e finanziamenti pubblici. Denaro erogato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarebbe dovuto servire per spese di ristrutturazione e acquisto di attrezzature, macchinari necessari per l’attività d’impresa.

Dall’esame della documentazione contabile acquisita dalle Fiamme Gialle in sede di controllo e dall’analisi dei conti correnti dell’impresa è emerso che una parte dei finanziamenti pubblici erogati era stata utilizzata per finalità diverse da quelle previste, tramite prelievi in contanti e pagamenti bancomat.

La titolare della pizzeria dovrà ora rispondere dell’accusa di malversazione di erogazione pubbliche.

L’attività ispettiva è stata curata dai finanzieri della Compagnia di Alghero, con il coordinamento del Comando provinciale di Sassari.

Sabato, 28 ottobre 2023