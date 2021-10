Incentivare le sterilizzazioni dei randagi a Quartu, a Radio Zampetta la campagna “Uniti si può”

RADIO ZAMPETTA SARDA IN COLLABORAZIONE CON IL MONDO DEI VOLONTARI DI QUARTU SANT’ ELENA, PROMUOVE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI INCENTIVARE LE STERILIZZAZIONI DEI GATTI RANDAGI, PER CONTRASTARE LA GRAVE PIAGA DEL RANDAGISMO: ” UNITI SI PUO.” Nasce l’ iniziativa dal mondo del volontariato, per la CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI RANDAGI

” UNITI SI PUO’ “.

Invitiamo tutti i cittadini sia del comune di Quartu che di tutta la regione Sardegna a inviare una mail al proprio comune per chiedere una collaborazione per le sterilizzazioni dei gatti randagi gratuite, solo così si può dare un’ impronta incisiva per la lotta al randagismo. Per quanto riguarda il comune di Quartu Sant’Elena per chi volesse collaborare si invitano i cittadini a inviare una mail all’ UFFICIO URP:

“Con la presente si fa richiesta di accogliere la domanda per istituire dei fondi comunali, destinati alla sterilizzazione dei gatti randagi. La situazione ormai è ingestibile, chiediamo l’ aiuto del comune e delle varie figure competenti. Non si può continuare a ignorare il problema!

AIUTATECI!

Speranzosi in una vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti.” Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Specificando nella mail da inoltrare al: Sindaco – Vice Sindaco – Garante Degli Animali – Ufficio U.D.A – Dirigente Ambiente – Comandante dei Vigili Urbani – Assessore Tiziana Cogoni. Per conoscenza la stessa mail va inviata alla ASL al seguente indirizzo:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per quanto riguarda le altre città la procedura è identica con indirizzi mail di riferimento del proprio comune da ricercare nel sito. Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

