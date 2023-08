Incendio pazzesco tra La Caletta e Posada, chiusa la 131 dcn: Canadair nell’aria per evitare le evacuazioni. Da tutte le spiagge si vede negli occhi la paura. Il rogo più pericoloso in Baronia, a Siniscola si sta vivendo un pomeriggio di assoluta emergenza con momenti di paura per tantissimi villeggianti e turisti che sognavano un weekend da favola in Sardegna, e se la devono vedere invece contro l’assalto dei piromani e le fiamme sospinte da un vento fortissimo. Oggi è come una guerra: gli incendiari contro gli elicotteri e i volontari, per evitare nuovi disastri e salvare anche la sicurezza di tante persone. Il fuoco tra Posada e Siniscola si è sviluppato con una velocità impressionante. Sul posto vigili del fuoco e tante associazioni in campo, e sulla pagina Instagram di Casteddu online tantissimi commenti indignati di chi assiste senza potere fare nulla a questo assurdo “spettacolo”. Tantissimi gli automobilisti intrappolati, fermi nel traffico sulla Olbia-Nuoro e sulla 125 verso Siniscola.