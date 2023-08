Incendio nelle campagne di Cuglieri: due elicotteri in volo

Cuglieri

Oggi in provincia giornata da “bollino arancione”, come da avviso della Protezione civile

Incendio nelle campagne di Cuglieri, in località Telazza. Per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento di due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi operative di Bosa e Anela.

A terra le squadre dell’apparato antcincedio, coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento appartenente al Corpo forestale.

Per la giornata di oggi, la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di allerta arancione di pericolo alto e condizione di attenzione rinforzata per gli incendi in gran parte della provincia di Oristano.

Le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

