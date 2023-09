Incendio nell’archivio del municipio, vigili del fuoco al lavoro per un’ora

Cronaca Indagini sulle cause e prima stima dei danni

I mezzi dei vigili del fuoco davanti al municipio a Bitti

Bitti

Indagini sulle cause e prima stima dei danni

Fuoco questa mattina nel Municipio di Bitti. Un incendio si è sviluppato intorno alle 9 al terzo piano dell’edificio, dove si trova l’archivio comunale.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Nuoro ha permesso di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

L’allarme è rientrato dopo circa un ora di lavoro. Fortunatamente non si registrano danni alle persone.

Sono in corso gli accertamenti tecnici per individuare le cause del rogo e valutare l’entità dei danni.

Sabato, 30 settembre 2023

