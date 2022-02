Morgongiori

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ales

Momenti di paura nella notte anche a Morgongiori per un incendio che si è sviluppato in una mansarda, nella centralissima via Brigata Sassari.

L’allarme è stato lanciato al 115 poco prima delle 23, quando il fumo ha invaso l’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Ales.

La squadra ha raggiunto il paese e si è messa al lavoro nel sottotetto, dove erano stati accumulati vecchi arredi e giochi.

Le fiamme sono state spente dopo un’ora di lavoro, che ha permesso di mettere in sicurezza il tetto e tutta la palazzina.

Gli abitanti della casa sono rimasti illesi, anche se provati dallo spavento.

Sono in corso gli accertamenti tecnici per accertare le cause dell’incendio: si ipotizza un corto circuito dell’impianto elettrico.

Martedì, 1° febbraio 2022