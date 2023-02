Incendio nel Montiferru: dopo un anno vegetazione in ripresa, ma alcune specie sono scomparse

Santu Lussurgiu

I risultati del primo studio scientifico sugli effetti di un evento devastante

Incoraggiante la ripresa della vegetazione, che continua a riconquistare spazi e vita. Lo dice il primo studio scientifico pubblicato sulle conseguenze dell’incendio nel Montiferru, considerato il più vasto in Italia nel 2021. Classificato come megaincendio, tra il 23 e il 28 luglio aveva devastato più di 12 mila ettari di pascoli, boschi e arbusteti, distruggendo aziende agricole e zootecniche, decimato animali d’allevamento e fauna selvatica, e mettendo in pericolo la vita delle persone.

Lo studio. Intitolato “Short-term effects and vegetation response after a megafire in a Mediterranean area” – ovvero “Effetti a breve termine e risposta della vegetazione a un megaincendio in un’area mediterranea” – il lavoro ha coinvolto un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università di Cagliari e dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Integrando i rilievi sul campo eseguiti in 195 siti con le osservazioni effettuate attraverso il satellite della missione Copernicus Sentinel-2, la ricerca offre una panoramica sulla capacità di ripresa della vegetazione dopo un evento così devastante.