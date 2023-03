Incendio nel dormitorio abusivo degli immigrati a Cagliari, Truzzu: "Colpa dell'immigrazione incontrollata"

“Le tensioni al dormitorio di via Riva di Ponente erano note da tempo e al centro dei miei colloqui con i prefetti che si sono succeduti in città: ho esternato preoccupazione per ciò che avveniva dentro e fuori dall’area”. A dirlo è il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. “Si tratta, è bene specificarlo, di un edificio di proprietà della regione. Oggi chiedo che l’edificio venga presto messo in sicurezza e sigillato affinché non possa più essere occupato. Rispetto a questioni così complesse, noi amministratori siamo inermi e subiamo tutte le conseguenze negative di atti del genere”. Il sindaco si scaglia contro i tanti, troppi arrivi di migranti anche nell’Isola: “Detto questo, c’è un tema più generale che vorrei non passasse sotto silenzio. Noi sindaci dobbiamo gestire situazioni di pericolo e degrado che nascono da quella immigrazione incontrollata che niente di buono ha portato nelle nostre città, se non degrado ed episodi di violenza come questo”.