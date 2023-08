Incendio minaccia un’azienda agricola, accertamenti in corso

Ales

Le fiamme sono partite dalla periferia

Accertamenti da parte dei carabinieri su un incendio che la notte scorsa ha fatto scattare l’allarme alla periferia di Ales.

Le fiamme sono partite nelle vicinanze del campo sportivo a causa delle erbacce e si sono propagate nel terreno di un’azienda agricola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale. La squadra del 115 ha lavorato per oltre due ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

I vigili successivamente hanno effettuato un accurato sopralluogo per cercare eventuali tracce di innesco. Una squadra ha operato anche questa mattina sul posto per ulteriori controlli. Non sarebbero state ritrovate tracce di innesco, ma non si esclude l’origine dolosa dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato accertamenti. I militari hanno sentito a verbale anche il proprietario dell’azienda.

Sabato, 12 agosto 2023

